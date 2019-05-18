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Политика ,  
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Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку. Соответствующее заявление он сделал после встречи с канцлером Себастьяном Курцем
Фото: Ronald Zak / AP

В заявлении, которое приводит агентство APA, указывается, что Штрахе, который является лидером Партии свободы, больше не будет работать в австрийском правительстве. На посту вице-канцлера его заменит соратник по партии Норберт Хофер, который ранее возглавлял Министерство инфраструктуры.

При этом Штрахе заявил, что не хочет, чтобы возникший вокруг него скандал повлиял на судьбу правящей коалиции. Ради этого он готов покинуть пост лидера Партии свободы.

Ранее о нежелании Курца продолжать работу сообщили источники в окружении канцлера. При этом телеканал Oe24 указывал, что глава правительства готов объявить о разрыве коалиционного соглашения, что будет означать проведение новых парламентских выборов.

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Канцлер Австрии отказался работать с замом из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой. Речь идет о готовности неких россиян финансировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на приобретение газеты Kronen Zeitung и правительственные заказы, которые в настоящее время получает строительная компания Strabag.

Видео датируется 2016 годом. Как отмечает агентство APA, совершенно пока непонятно, кто его предоставил немецким журналистам и почему это произошло незадолго до выборов в Европарламент.

Сам Штрахе уверяет, что стал жертвой конкурентов. Он пообещал разобраться с обидчиками в суде.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Австрия
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