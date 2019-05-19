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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Президент Австрии выступил за досрочные выборы в парламент после скандала

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен рекомендовал провести досрочные выборы в австрийский парламент в начале сентября этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера страны в резиденции Хофбург в Вене.

Он заявил, что тем самым хочет восстановить доверие к правительству после видеоскандала с участием вице-канцлера страны Хайнц-Кристиана Штрахе, объявившего о своей отставке.

«Это [восстановление доверия] должно произойти быстро, так быстро, как позволяют положения Конституции, поэтому я призываю к выборам... в сентябре, по возможности в начале сентября», — подчеркнул Александр Ван дер Беллен.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту провести новые выборы в парламент «как можно скорее».

По данным Reuters, Ван дер Беллен и Курц на совместной пресс-конференции отметили, что сохранение стабильности является для них приоритетом на ближайшие месяцы.

Политическая обстановка в Австрии обострилась после публикации немецкими СМИ видеозаписи, на которой Штрахе на Ибице беседует с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха и назвавшей себя Аленой Макаровой. Согласно записи речь шла о возможности некоторых россиян спонсировать избирательную компанию Штрахе в обмен на правительственные заказы и покупку газеты Kronen Zeitung.
 

Теги: Президент, Австрия, досрочные выборы, Парламент
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