Правительственный кризис начался с публикации видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, на которой он обсуждает с «россиянкой» поддержку избирательной кампании в обмен на услуги

Себастьян Курц (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца, сообщает Reuters.

Это вынуждает канцлера Курца покинуть свой пост.

Это первый с 1945 года случай, когда парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру. Вопрос о вотуме недоверия Курцу был поднят оппозицией на фоне правительственного кризиса, к которому привела публикация видеозаписи с участием вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе подал в отставку. Канцлер Себастьян Курц отказался продолжить работу правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС были назначены представители партии Курца, что, в свою очередь, вызвало недовольство оппозиции.

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