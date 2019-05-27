Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца, сообщает Reuters.
Это вынуждает канцлера Курца покинуть свой пост.
Это первый с 1945 года случай, когда парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру. Вопрос о вотуме недоверия Курцу был поднят оппозицией на фоне правительственного кризиса, к которому привела публикация видеозаписи с участием вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.
Штрахе подал в отставку. Канцлер Себастьян Курц отказался продолжить работу правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС были назначены представители партии Курца, что, в свою очередь, вызвало недовольство оппозиции.
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