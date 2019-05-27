Президент Австрии назначил врио канцлера после скандала с «россиянкой»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,45 -0,03 EUR Бирж. 72,13 -0,13 Brent 69,76 +2,56% USD Нал. 65,11 63,94 EUR Нал. 72,88 71,49 USD ЦБ 64,46 -0,15 EUR ЦБ 72,19 -0,13 EUR/USD 1,1191 -0,0014 BTC/USD Бирж. 8 821,50 +88,80 IMOEX 2 632,95 +0,52% RTSI 1 288,12 +0,70% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 64,46 (-0,15) Quote, 14:01
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 72,19 (-0,13) Quote, 14:01
В аэропорту Парижа прокомментировали проверки рейса «Аэрофлота» Общество, 22:58 Президент Австрии назначил врио канцлера после скандала с «россиянкой» Политика, 22:55 В Североморске при разделке загорелся списанный эсминец Общество, 22:31 Фотографии как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки РБК Стиль и HUAWEI, 22:28 Дипломаты объяснили досмотр борта «Аэрофлота» в Париже сообщением о бомбе Общество, 22:23 Израиль атаковал ракетную установку в Сирии Политика, 22:18 Минобороны ответило на сообщения об отправке призывников в госпитали Политика, 22:09 Зеленский впервые выехал на фронт в Донбассе Политика, 21:53 Хоккейный клуб «Слован» отказался от участия в КХЛ Спорт, 21:50 Четыре скандальных ухода Игоря Денисова из клубов РПЛ. Что важно знать Спорт, 21:32 Суд Кувейта приговорил к шести месяцам тюрьмы свидетеля по делу россиянки Общество, 21:24 Французские шахматисты получили условные сроки за СМС-мошенничество Спорт, 21:18 Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве Общество, 21:11 10 честных ответов на вопросы о геотаргетинге РБК и МегаФон, 20:59
Политика ,  
0 
Президент Австрии назначил врио канцлера после скандала с «россиянкой»
Вместо Себастьяна Курца руководство правительством Австрии примет глава Минфина Хартвиг Лёгер. Правительство страны было распущено после скандала, вызванного публикацией видеозаписи с вице-канцлером и «россиянкой»
Хартвиг Лёгер (Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС)

Президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил главу переходного правительства. который будет исполнять обязанности канцлера после отставки Себастьяна Курца. Им станет глава Минфина Хартвиг Лёгер, сообщает Kronen Zeitung.

Лёгер должен будет представлять Австрию на внеочередном саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе 28 мая. Как отмечает Kronen Zeitung, назначение нового канцлера может означать набор в кабинет министров «с нуля» — назначение новых министров возможно только по представлению полноправного главы кабмина. Другим вариантом могло быть временное продолжение работы текущего состава кабмина.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Австрия, канцлер
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter