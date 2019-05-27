Президент Австрии назначил врио канцлера после скандала с «россиянкой»

Президент Австрии назначил врио канцлера после скандала с «россиянкой»

Вместо Себастьяна Курца руководство правительством Австрии примет глава Минфина Хартвиг Лёгер. Правительство страны было распущено после скандала, вызванного публикацией видеозаписи с вице-канцлером и «россиянкой»

Хартвиг Лёгер (Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС)

Президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил главу переходного правительства. который будет исполнять обязанности канцлера после отставки Себастьяна Курца. Им станет глава Минфина Хартвиг Лёгер, сообщает Kronen Zeitung.

Лёгер должен будет представлять Австрию на внеочередном саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе 28 мая. Как отмечает Kronen Zeitung, назначение нового канцлера может означать набор в кабинет министров «с нуля» — назначение новых министров возможно только по представлению полноправного главы кабмина. Другим вариантом могло быть временное продолжение работы текущего состава кабмина.

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