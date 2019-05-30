Правительство Австрии впервые в истории возглавила женщина

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назначил временным канцлером страны главу Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Руководить правительством она будет до намеченных на сентябрь выборов

Бригитте Бирляйн и Александер Ван дер Беллен (слева направо) (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен объявил о назначении временного федерального канцлера страны. Руководить работой переходного правительства до намеченных на сентябрь 2019 года выборов будет глава Конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн.

«За последние годы я узнал главу Конституционного суда как благоразумного, дальновидного и очень компетентного человека. Я сердечно благодарю ее от имени государства за готовность взять на себя эти обязанности», — написал президент у себя в Twitter.

Бирляйн стала первой в истории Австрии женщиной, возглавившей правительство.

28 мая Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей кабинет во главе с канцлером Себастьяном Курцем, которому Национальный совет вынес вотум недоверия. Поводом для такого решения нижней палаты парламента стал политический кризис, возникший из-за публикации видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера, лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. На ней политик беседует с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха Аленой Макаровой. В разговоре речь шла о возможности неких россиян спонсировать избирательную кампанию Штрахе в 2016 году в обмен на правительственные заказы и покупку газеты Kronen Zeitung.