Росавиация назвала число забронированных билетов из Грузии до конца июля

Более 5,2 тыс. авиабилетов забронировано на рейсы российских авиакомпаний из Грузии с 7 июля и до конца месяца. Об этом сообщает глава Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.

На рейсы «Аэрофлота» из Грузии забронировано 1239 билетов, «Уральских авиалиний» — 2298 билетов, S7 — 888 билетов, «Победы» — 450 билетов, Red Wings — 194 билета, «Нордавиа» — 172 билета и «Северсталь» — 4 билета. Таким образом, всего забронировано 5245 билетов.

21 июня Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Позже в Минтрансе объявили, что грузинским авиакомпаниям также запретят полеты в Россию с 8 июля. Туроператорам рекомендовано не продавать путевки в республику.

Возможный ущерб экономики Грузии от вынужденого снижения турптока из России оценили в 2,5 млрд лари. Президент страны Саломе Зурабишвили выступила против ограничений на посещение Грузии россиянами. По ее словам, политические разногласия не должны влиять на туристов.