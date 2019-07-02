В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России

Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари. Об этом сообщила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, передает грузинское издание Commersant.

По ее словам, в 2019 году из России ожидалось 1,7 млн туристов, чьи расходы внутри Грузии ожидались на уровне 2,5 млрд лари. При этом в прошлом году страну посетили 1,4 млн россиян: из 8 млрд лари чистой прибыли от туризма 2 млрд приходилось на российский туристов.

«Естественно, сегодня мы сталкиваемся с проблемой... Конечно, мы не будем популистами и не можем сказать, что это решение России не повлияет на нас... Наша цель и задача — остановить этот удар и пресечь потери», — сказала глава ведомства.

Всего в 2018 году в Грузию прибыли 8,7 млн туристов из зарубежных стран, которые потратили в стране порядка 3,2 млрд долларов, уточнила Квривишвили.

«Первое, что мы сделали, это встретились с представителями частного сектора. Государство предоставило ресурсы для увеличения туристического сектора», — добавила она.