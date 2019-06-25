Правительство рассмотрит вопрос о компенсациях авиакомпаниям из-за Грузии

Правительство рассмотрит возможность выплаты компенсаций шести российским авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию. «Один на один» с недополученными доходами перевозчики «точно не останутся», обещал вице-премьер Максим Акимов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вице-премьер Максим Акимов предложил российским авиакомпаниям подготовить и представить в правительство расчеты недополученной прибыли в связи с закрытием полетов в Грузию с 8 июля. Об этом он сказал в ходе совещания 22 июня, посвященного реализации указа Владимира Путина, запрещающего авиасообщение с этой страной, рассказали РБК источники в трех авиакомпаниях, присутствовавших на встрече.

По данным собеседников РБК, вице-премьер сообщил перевозчикам о возможности рассмотрения вопроса о выплате компенсаций, он будет поднят на совещании 26 июня. Позже это подтвердил и сам Акимов. «Я могу сказать, что мы будем уточнять в среду. Я проведу совещание, мы уточним данные прежде всего о людях, которые у нас запланировали выезд и уже имеют билеты на даты по выезду из Грузии после 8 июля, это нас волнует больше всего», — сказал он в беседе с журналистами в Солнечногорске, добавив, что вопрос о компенсациях авиакомпаниям — тонкий. «Что касается финансов — там тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. Это гораздо более серьезная работа, она потребует времени и расчетов. Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся. То есть мы компенсационные меры точно предусмотрим, но будем подходить очень осторожно — речь, конечно, должна идти прежде всего о прямых потерях авиакомпаний», — пояснил чиновник. По его словам, механизм компенсации прорабатывается.

В Грузию летают шесть российских авиакомпаний: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings и «Нордавиа». Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщала, что компании потратят от 2,3 млрд до 3 млрд руб. на возврат средств пассажирам за неиспользованные билеты. «3 млрд руб. — это цифры, прикинутые «на коленке» авиакомпаниями, нужно тщательнее разбираться и подсчитывать», — сказал РБК источник в правительстве.

Когда стало известно о волнениях в Тбилиси из-за визита российского депутата Сергея Гаврилова, президент Владимир Путин 21 июня подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, граждан с территории России на территорию Грузии. Российским туроператорам было рекомендовано временно прекратить продажу туров в эту страну.