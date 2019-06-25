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FedEx $190 (+18,53%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Протесты в Грузии ,  
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Правительство рассмотрит вопрос о компенсациях авиакомпаниям из-за Грузии
Правительство рассмотрит возможность выплаты компенсаций шести российским авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию. «Один на один» с недополученными доходами перевозчики «точно не останутся», обещал вице-премьер Максим Акимов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вице-премьер Максим Акимов предложил российским авиакомпаниям подготовить и представить в правительство расчеты недополученной прибыли в связи с закрытием полетов в Грузию с 8 июля. Об этом он сказал в ходе совещания 22 июня, посвященного реализации указа Владимира Путина, запрещающего авиасообщение с этой страной, рассказали РБК источники в трех авиакомпаниях, присутствовавших на встрече.

По данным собеседников РБК, вице-премьер сообщил перевозчикам о возможности рассмотрения вопроса о выплате компенсаций, он будет поднят на совещании 26 июня. Позже это подтвердил и сам Акимов. «Я могу сказать, что мы будем уточнять в среду. Я проведу совещание, мы уточним данные прежде всего о людях, которые у нас запланировали выезд и уже имеют билеты на даты по выезду из Грузии после 8 июля, это нас волнует больше всего», — сказал он в беседе с журналистами в Солнечногорске, добавив, что вопрос о компенсациях авиакомпаниям — тонкий. «Что касается финансов — там тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. Это гораздо более серьезная работа, она потребует времени и расчетов. Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся. То есть мы компенсационные меры точно предусмотрим, но будем подходить очень осторожно — речь, конечно, должна идти прежде всего о прямых потерях авиакомпаний», — пояснил чиновник. По его словам, механизм компенсации прорабатывается.

В Грузию летают шесть российских авиакомпаний: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings и «Нордавиа». Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщала, что компании потратят от 2,3 млрд до 3 млрд руб. на возврат средств пассажирам за неиспользованные билеты. «3 млрд руб. — это цифры, прикинутые «на коленке» авиакомпаниями, нужно тщательнее разбираться и подсчитывать», — сказал РБК источник в правительстве.

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Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

Когда стало известно о волнениях в Тбилиси из-за визита российского депутата Сергея Гаврилова, президент Владимир Путин 21 июня подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, граждан с территории России на территорию Грузии. Российским туроператорам было рекомендовано временно прекратить продажу туров в эту страну.

22 июня Минтранс России сообщил, что с 8 июля также вводится временный запрет на полеты и грузинских авиакомпаний в Россию. Министерство объяснило этот шаг необходимостью обеспечить безопасность полетов и просроченной задолженностью за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Минтранс заявил, что сумма задолженности — $792,5 тыс. и 592,2 тыс. руб. Из Грузии в Россию летают Georgian Airways и MyWay Airlines. Позднее основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили данные о задолженности перевозчика опроверг.

Как рассказывала РБК директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, в Грузии сейчас находятся несколько тысяч российских туристов, в основном самостоятельных. Их «раза в 2–2,5 больше, чем клиентов туроператоров», поясняла она. Тем, у кого поездка выходит за рамки 8 июля, авиакомпании будут предлагать вывозные рейсы. По экспертным оценкам, в Грузию до конца года забронировали туры около 10 тыс. человек, и некоторые их уже оплатили, говорила РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Автор: Мария Кокорева
Теги: авиакомпании, Грузия
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