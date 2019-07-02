Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой. Свою характеристику главе государства он дал «Новому времени».

По словам Арьева, речь идет о «позиции государственника» Климкина и «позиции невежды» Зеленского. Глава делегации считает, что Климкин «не дал сдать государственные интересы», в то время как Зеленский «пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать».

Поводом для разногласий между главой МИДа и президентом стала нота Москвы Киеву, в которой были перечислены возможности освобождения украинских моряков, задержанных после конфликта в Керченском проливе в ноябре прошлого года. По словам Климкина, Москва требовала признать «судебное преследование моряков, а косвенно и оккупацию Крыма». Министр заявил, что украинская сторона не намерена рассматривать предложения России.

Зеленский сообщил, что узнал о ноте из СМИ. Он попросил премьера Украины Владимира Гройсмана и Верховную раду привлечь главу МИДа к дисциплинарной ответственности.