Зеленский попросил главу правительства Украины наказать Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба главы государства. Причиной стало то, что он не проинформировал Зеленского о переписке его ведомства с российским МИДом по теме задержанных украинских моряков.

«Учитывая то, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого [прошу] проинформировать», — цитирует письмо главы государства его пресс-служба.

Глава администрации Зеленского Андрей Богдан пояснил, что Климкин вопреки действующим правилам не проинформировал президента о ноте, полученной от МИД России и данном на нее ответе. Он также добавил, что по вопросу о привлечении Климкина к дисциплинарной ответственности президент обратится также в Верховную раду.

26 июня Климкин сообщил, что его ведомство получило российскую ноту с перечислением возможных вариантов освобождения задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков. Однако украинский министр заявил, что не собирается действовать в соответствии с УПК РФ, чего от него хочет Москва. На следующий день Зеленский заявил журналистам, что узнал о происходящем из СМИ и потребовал от главы МИДа объяснить свои действия. В ответ Климкин заявил, что имел полномочия не согласовывать свои действия с президентом и отказался впредь помогать Зеленскому.