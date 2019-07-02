Павлиашвили попросил не осуждать Катамадзе за отказ выступать в России

Российский и грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России. В интервью газете «Вечерняя Москва» музыкант сообщил, что людям не следует осуждать певицу за принятое решение.

«Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек», — сказал Павлиашвили.

Музыкант выразил надежду, что Катамадзе снова приедет в Россию на гастроли. Он также подверг критике решение певицы за проявление эмоций в сложившейся ситуации. «Ведь кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Да, есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но в общем к России совершенно другое отношение», — отметил певец.

30 июня Нино Катамадзе сообщила об отказе выступать в России. По словам певицы, участие музыкальном фестивале «Усадьба Jazz» в Москве стало ее последним выступлением в России. Катамадзе также заявила, что поддерживает требование митингующих в Тбилиси об отставке членов правительства.

Обострение российско-грузинских отношений произошло в середине июня текущего года после инцидента с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассоциации православия Сергея Гаврилова, который в ходе заседания ассамблеи занял кресло спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Этим возмутились представители грузинских оппозиционных партий. Они потребовали провести досрочные парламентские выборы и отставки Кобахидзе, который покинул эту должность на следующий день.

Протесты митингующих возле здания парламента в Тбилиси переросли в стычки с полицией, в результате чего пострадали 240 человек, из них 80 человек — полицейские.

На фоне сложившейся ситуации президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года летать в Грузию. Также Минтранс ввел запрет на перелет с 8 июля авиакомпаний из Грузии в Россию.