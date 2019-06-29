Шествие с требованием отставки главы МВД Грузии началось в Тбилиси

Шествие с требованием отставки главы МВД Грузии началось в Тбилиси

В субботу в центре Тбилиси проходит массовое шествие под названием «Марш свободы». Протестующие требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии, сообщает издание «Грузия Online».

В акции участвуют лидеры «Единого национального движения», «Европейской Грузии» и их сторонники.

Митинги в Тбилиси продолжаются с 20 июня после инцидента с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия. Участники протестов потребовали проведения досрочного проведения парламентских выборов и отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который на следующий день оставил свой пост.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о прекращении полетов российских перевозчиков в Грузию с 8 июля 2019 года. Согласно указу, соответствующие меры приняты в рамках отдельных мер по обеспечению безопасности России и защите ее граждан. Минтранс России запретил с 8 июля авиакомпаниям из Грузии летать в Россию.