Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа»

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителей которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж. Обращение опубликовано на сайте ассоциации.

Отмечается, что за 27 лет работы на рынке «Рольф» стал лидером авторетейла, на которого равняются и с которым соревнуются.

«Компания много лет выстраивает цивилизованный и прозрачный автобизнес в России, является кузницей кадров, локомотивом современных трендов и технологий в автомобильном бизнесе и клиентском сервисе. Компания «Рольф» является одним из крупнейших налогоплательщиков в автомобильном бизнесе РФ и работает в рамках российского законодательства», — говорится в заявлении.

РОАД отмечает, что, если «Рольф» вынудят уйти с рынка, «мы потеряем не только крупнейшего игрока рынка, но и стабильное развитие автомобильного бизнеса, надежду на цивилизованный рынок».