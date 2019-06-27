Основатель «Рольфа» связал обыски с делом о выводе денег из России

Основатель и председатель совета директоров «Рольфа» Сергей Петров в разговоре с РБК связал проходящие в дилерских центрах компании обыски с делом 2014 года.
«Есть дело по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги. Вместо того чтобы спросить, была ли независимая оценка, — а у нас она, разумеется, есть, — они [следственные органы] устраивают эти дорогостоящие оперативные мероприятия», — заявил Сергей Петров.
По его словам, компания была оценена в 3 млрд руб., а, по оценкам следствия, она стоила «несколько сотен миллионов рублей».
«Это не первый раз [у нас проходят выемки документов], это происходит постоянно, просто сейчас такой большой масштаб. В апреле 2019 года проходили изъятия в PwC по этому делу, касающемуся якобы завышенной оценки компании», — добавил он.
Сотрудники Следственного комитета пришли в дилерские центры «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге утром 27 июня.