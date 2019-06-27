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Основатель «Рольфа» связал обыски с делом о выводе денег из России
Следственные действия в центрах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге проходят не первый раз, сообщил РБК основатель компании Сергей Петров. По его словам, компанию еще в 2014 году обвинили в незаконном выводе средств за рубеж
Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основатель и председатель совета директоров «Рольфа» Сергей Петров в разговоре с РБК связал проходящие в дилерских центрах компании обыски с делом 2014 года.

«Есть дело по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги. Вместо того чтобы спросить, была ли независимая оценка, — а у нас она, разумеется, есть, — они [следственные органы] устраивают эти дорогостоящие оперативные мероприятия», — заявил Сергей Петров.

По его словам, компания была оценена в 3 млрд руб., а, по оценкам следствия, она стоила «несколько сотен миллионов рублей».

«Это не первый раз [у нас проходят выемки документов], это происходит постоянно, просто сейчас такой большой масштаб. В апреле 2019 года проходили изъятия в PwC по этому делу, касающемуся якобы завышенной оценки компании», — добавил он.

Сотрудники Следственного комитета пришли в дилерские центры «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге утром 27 июня.

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Силовики пришли в дилерские центры «Рольфа»

В «Рольфе» РБК сообщили, что правоохранительные органы блокировали доступ к рабочим местам и телефонам и вывели на улицу сотрудников как минимум одного подразделения. «Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне», — рассказал РБК руководитель направления PR «Рольфа» Павел Носов, добавив, что такое поведение сотрудников СК несет для компании репутационные и имиджевые риски.

Носов также сообщил, что сотрудникам компании предъявили постановление, которое, по предварительной информации, к операционной деятельности «Рольфа» не относится. По его словам, дилеры соблюдают законодательство и сотрудничают со следователями.

«Рольф» — крупнейший российских автодилер, его сеть насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Компания была основана в 1991 году Сергеем Петровым. На старте дилер торговал автомобилями Mitsubishi. В 1998 году компания стала эксклюзивным дистрибьютором этой марки в европейской России, а в 2003-м — во всей стране.

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«Рольф» продает автомобили марок Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi — всего порядка 20 брендов. В 2016 году компания объединила активы с компанией «Пеликан-Авто» — официальным дилером марок BMW‚ Nissan‚ Škoda в Москве.

Бенефициаром группы является Александр Петров, младший сын ее основателя, Сергея Петрова. В рейтинге крупнейших российских компаний России РБК 500 «Рольф» занял 65-е место.

Авторы: Тимофей Дзядко, Наталья Демченко
Теги: «Рольф», обыски, вывод средств за рубеж
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