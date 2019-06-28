Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»

Позднее в тот же день СК сообщил об уголовном деле в отношении создателя компании Сергея Петрова. Его подозревают в валютных операциях по переводу средств на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Носов рассказал РБК, что вопросы у правоохранительных органов возникли к сделке, заключенной в 2014 году. Тогда «Рольф» выкупил у своей материнской компании Panabel Limited (зарегистрированной на Кипре) акции «Рольф Эстейт», которая до этого существовала как отдельная компания. «У следствия есть вопросы к сумме этой сделки: они считают, что сумма завышена, хотя у нас есть независимая оценка. Мы будем защищать свою позицию в рамках закона, предоставляя доказательства, которые у нас есть, независимая оценка «Рольф Эстейт» — главный из них», — заявил Носов.

Оценку сделки с акциями «Рольф Эстейт» проводила компания «Юрис право аудит».

Panabel Limited продала 98,95% акций «Рольф эстейта» «Рольфу» за 3,94 млрд руб. Соответствующие цифры содержатся в отчетности Panabel за 2013 г., аудит которой проводила кипрская PwC.

В 2015 году Panabel Limited была ликвидирована.

Сам Петров накануне рассказал РБК, что в настоящее время находится за границей и подумает, стоит ли возвращаться в Россию. «Посмотрю, как будет развиваться ситуация, будут ли слушать наши аргументы. Могут же и организацию преступной группы приписать», — сказал Петров.



