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Бизнес ,  
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Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»
Генерального директора компании допросили и отпустили. Топ-менеджер компании ждет предъявления обвинения
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов допросили и задержали на 48 часов директора департамента анализа и развития бизнеса группы «Рольф», члена совета директоров компании Анатолия Кайро, сообщил РБК руководитель направления PR компании Павел Носов

Ожидается, что в течение ближайших двух суток Кайро будет предъявлено обвинение.

На допросе побывала и генеральный директор компании Светлана Виноградова. Ее после общения со следователями отпустили домой.

Накануне стало известно о том, что в автоцентрах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли следственные действия. По словам представителя компании, сотрудники СКР блокировали работу отделений и препятствовали операционной деятельности. В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года. «Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги», — описывал он суть претензий правоохранительных органов РБК.

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Позднее в тот же день СК сообщил об уголовном деле в отношении создателя компании Сергея Петрова. Его подозревают в валютных операциях по переводу средств на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

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Носов рассказал РБК, что вопросы у правоохранительных органов возникли к сделке, заключенной в 2014 году. Тогда «Рольф» выкупил у своей материнской компании Panabel Limited (зарегистрированной на Кипре) акции «Рольф Эстейт», которая до этого существовала как отдельная компания. «У следствия есть вопросы к сумме этой сделки: они считают, что сумма завышена, хотя у нас есть независимая оценка. Мы будем защищать свою позицию в рамках закона, предоставляя доказательства, которые у нас есть, независимая оценка «Рольф Эстейт» — главный из них», — заявил Носов.

Оценку сделки с акциями «Рольф Эстейт» проводила компания «Юрис право аудит».

Panabel Limited продала 98,95% акций «Рольф эстейта» «Рольфу» за 3,94 млрд руб. Соответствующие цифры содержатся в отчетности Panabel за 2013 г., аудит которой проводила кипрская PwC.

В 2015 году Panabel Limited была ликвидирована.

Сам Петров накануне рассказал РБК, что в настоящее время находится за границей и подумает, стоит ли возвращаться в Россию. «Посмотрю, как будет развиваться ситуация, будут ли слушать наши аргументы. Могут же и организацию преступной группы приписать», — сказал Петров.

 

Авторы: Тимофей Дзядко, Артем Филипенок
Теги: «Рольф»
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