Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»

Сотрудники правоохранительных органов допросили и задержали на 48 часов директора департамента анализа и развития бизнеса группы «Рольф», члена совета директоров компании Анатолия Кайро, сообщил РБК руководитель направления PR компании Павел Носов
Ожидается, что в течение ближайших двух суток Кайро будет предъявлено обвинение.
На допросе побывала и генеральный директор компании Светлана Виноградова. Ее после общения со следователями отпустили домой.
Накануне стало известно о том, что в автоцентрах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли следственные действия. По словам представителя компании, сотрудники СКР блокировали работу отделений и препятствовали операционной деятельности. В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года. «Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги», — описывал он суть претензий правоохранительных органов РБК.