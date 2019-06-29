Депутат Рады назвал Климкина позором украинской дипломатии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию как своей работой, так и внешним видом. Об этом в программе «Противостояние» в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Николай Скорик.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы», — сказал он.

По мнению Скорика, дипломатия — элитная государственная служба, и она была таковой во все времена. Поэтому, как отметил нардеп, вышеперечисленные качества крайне важны для главы МИДа.

Кроме того, он заявил, что объявление внеочередных парламентских выборов важно для нового президента страны Владимира Зеленского, так как Верховная рада недееспособна и без нее глава государства не может поменять министра иностранных дел и других высокопоставленных чиновников.