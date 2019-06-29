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Депутат Рады назвал Климкина позором украинской дипломатии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию как своей работой, так и внешним видом. Об этом в программе «Противостояние» в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Николай Скорик.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы», — сказал он.

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По мнению Скорика, дипломатия — элитная государственная служба, и она была таковой во все времена. Поэтому, как отметил нардеп, вышеперечисленные качества крайне важны для главы МИДа.

Кроме того, он заявил, что объявление внеочередных парламентских выборов важно для нового президента страны Владимира Зеленского, так как Верховная рада недееспособна и без нее глава государства не может поменять министра иностранных дел и других высокопоставленных чиновников.

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В мае Павел Климкин написал заявление об отставке, однако проект о его увольнении не набрал нужного числа голосов в парламенте. Глава МИДа сам обращался к Верховной раде и просил утвердить его уход.

26 июня Зеленский раскритиковал Климкина из-за ситуации с российской нотой по поводу задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Президент указал, что министерство не согласовало с ним ответ России, что может поставить под угрозу освобождение украинцев. Зеленский также потребовал от МИДа публично объяснить свои действия.

Ранее пользователи социальных сетей неоднократно критиковали внешний вид Павла Климкина на официальных мероприятиях. При этом они также писали о неопрятности теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. 

Теги: Верховная рада, депутат, Павел Климкин
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