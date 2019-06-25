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FedEx $190 (+20,9%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Климкин сообщил об отзыве посла Украины в Совете Европы
Возвращение российской делегации к работе в ПАСЕ свидетельствует об «упадке Совета Европы», заявил глава МИД Украины. Восстановить доверие Киева к организации после этого будет очень сложно, добавил он
Павел Климкин (Фото: Данил Шамкин / ZUMA / ТАСС)

Совет Европы — это не идеальный, но важный механизм, однако организация потеряла доверие Киева, восстановить его будет сложно, написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций», — написал он.

«Чисто по-человечески мне Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль. Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются», — добавил министр.

Климкин также пишет, что проблема не в самом возвращении российской делегации к работе в организации, а в том, что это является толчком «к созданию новой нормальности в отношениях с РФ». За это выступает «добрая половина, а то и больше» европейских государств. На этих странах лежит ответственность «за упадок Совета Европы», отмечает министр.

Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России

После длительного обсуждения члены ПАСЕ в ночь на 25 июня проголосовали за то, чтобы разрешить российской делегации вернуться к работе в организации. Она была ограничена в правах, в том числе в праве голоса, с 2014 года. Москва в ответ с 2016 года перестала участвовать в заседаниях, а позднее отказалась и перечислять взносы в бюджет Совета Европы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение восстановить делегацию в правах — «победа здравого смысла»: без России Парламентская ассамблея не может работать полноценно.

Группа депутатов ПАСЕ, в которую входят в том числе представители Украины и Великобритании, оспорили полномочия российской делегации. В течение суток комитеты ПАСЕ должны подготовить доклады о том, соблюдает ли Россия свои обязательства.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Совет Европы, Павел Климкин
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