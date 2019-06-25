Климкин сообщил об отзыве посла Украины в Совете Европы

Возвращение российской делегации к работе в ПАСЕ свидетельствует об «упадке Совета Европы», заявил глава МИД Украины. Восстановить доверие Киева к организации после этого будет очень сложно, добавил он

Павел Климкин (Фото: Данил Шамкин / ZUMA / ТАСС)

Совет Европы — это не идеальный, но важный механизм, однако организация потеряла доверие Киева, восстановить его будет сложно, написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций», — написал он.

«Чисто по-человечески мне Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль. Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются», — добавил министр.

Климкин также пишет, что проблема не в самом возвращении российской делегации к работе в организации, а в том, что это является толчком «к созданию новой нормальности в отношениях с РФ». За это выступает «добрая половина, а то и больше» европейских государств. На этих странах лежит ответственность «за упадок Совета Европы», отмечает министр.