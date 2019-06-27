Климкин отказался помогать Зеленскому

Глава МИД Украины сказал, что его ведомство имело все полномочия для ответа на ноту России и не должно было согласовывать свои действия с президентом. Ранее Зеленский потребовал от МИД объяснений

Павел Климкин (Фото: Zuma / ТАСС)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на критику президента страны Владимира Зеленского, потребовавшего от МИДа, который без согласования с главой ответил на российскую ноту, объяснить свои действия.

«Все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно», — заявил Климкин в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос о личных разногласиях с Зеленским, Климкин сказал, что эмоции комментировать не будет.

«Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии. Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать», — добавил министр.

Накануне, 26 июня, Климкин заявил, что его ведомство получило российскую ноту с перечислением возможных вариантов освобождения задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков, однако не собирается действовать в соответствии с УПК РФ. «Так не будет», — заверил министр. В официальном заявлении МИД Украины предложение России было названо «циничным» и неприемлемым.