МЧС экстренно предупредило о дожде и сильном ветре в Москве

МЧС экстренно предупредило о дожде и сильном ветре в Москве

В Москве до 10 утра субботы, 29 июня, ожидается усиление дождя и ветра, говорится в экстренном предупреждении на сайте столичного ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что порывы северо-западного ветра могут достигнуть 13-18 м/с. МЧС рекомендовало водителям «значительно снизить» скорость движения и соблюдать дистанцию на дороге, а также парковать автомобиль подальше от деревьев.

С середины текущей недели в Москве наблюдаются обильные осадки и усиление ветра. В ночь на пятницу, 28 июня, из-за этого были задержаны несколько десятков рейсов. В этот же день, по данным синоптиков, в Москве выпала примерно треть месячной нормы осадков.