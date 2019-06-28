МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12–17 м/с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.

Ведомство рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Парковаться следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам необходимо обходить стороной рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

В столичных аэропортах из-за непогоды задерживаются 24 авиарейса. Так, во Внуково задержано 15 рейсов, еще шесть отменено. В Домодедово задерживаются два рейса, четыре отменено, в Шереметьево задерживаются семь рейсов.