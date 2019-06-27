Последствия дождя в Москве. Видео

Из-за непогоды на дорогах Москвы сформировалась сложная обстановка, заявили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
«Основные проблемы сосредоточены в центре — центральная часть города сильно перегружена. Это связано с плохими погодными условиями, что всегда способствует увеличению количества мелких ДТП на дороге и образованию заторов», — сообщили в ЦОДД. Негативно на трафик также влияют локальные ограничения и работы по благоустройству, отметили в пресс-службе.
За три дня в Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков — до 40 мм, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня в столице должно выпасть порядка 13 мм, завтра дожди усилятся, на Москву выйдет центр циклона, давление рухнет до 725 мм ртутного столба и выпадет до 15 мм осадков. В субботу выпадет еще около 11 мм с порывами ветра 15-20 м/с», — сказал он. Можно сказать, что в четверг на один квадратный метр земли в столице придется больше ведра воды, пояснил Тишковец.
Из-за непогоды был частично затоплен подход к переходу между Профсоюзной улицей и Старокалужским шоссе в районе метро «Калужская». Чтобы обойти образовавшуюся лужу некоторые люди влезли на забор, огораживающий строящуюся станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) «Воронцовская». О проблемах на данном участке сообщили и сотрудники РБК — редакция расположена неподалеку.