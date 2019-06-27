Последствия дождя в Москве. Видео

Управляющей компанией при строительстве данной станции является АО «Мосинжпроект», заммэра Москвы Марат Хуснуллин говорил, что южный участок БКЛ, к которому относится «Воронцовская», могут ввести в эксплуатацию в 2022 году.

На портале мэрии Москвы сообщается, что из-за дождя городские службы перевели на усиленный режим работы. Там заявили, что ликвидировать последствия непогоды готовы 1,2 тыс. сотрудников Мосводостока и 200 единиц спецтехники.



В пресс-службе Мосводостока не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.