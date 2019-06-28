Грузинская диаспора попросила Путина возобновить перелеты в Грузию

Президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России

Георгий Цурцумия опубликовал открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором попросил от лица грузинской диаспоры возобновить авиасообщение с Грузией. Документ опубликован на сайте автономии.

«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас как можно скорее возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными», — говорится в письме.

Он заявил, что среди живущих в России грузин непопулярны радикальные настроения, и они хотят мира и дружбы между народами двух стран. По мнению Цурцумия, от наложенных запретов самые тяжелые последствия будут для простых граждан.

Он отметил, что происходящее может вызвать шовинизм, направленный против грузин. По его словам, подобное уже происходило с 2006 по 2008 год. Цурцумия также назвал неуместными заявления о том, что Россия является организатором протестов в Грузии, и что с Москвой невозможны любые контакты. Он выразил уверенность, что сторонам необходимо сесть за стол переговоров и решить все накопившиеся проблемы.