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Протесты в Грузии ,  
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Грузинская диаспора попросила Путина возобновить перелеты в Грузию

Президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России
Георгий Цурцумия опубликовал открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором попросил от лица грузинской диаспоры возобновить авиасообщение с Грузией. Документ опубликован на сайте автономии.

«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас как можно скорее возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными», — говорится в письме.

Он заявил, что среди живущих в России грузин непопулярны радикальные настроения, и они хотят мира и дружбы между народами двух стран. По мнению Цурцумия, от наложенных запретов самые тяжелые последствия будут для простых граждан.

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Он отметил, что происходящее может вызвать шовинизм, направленный против грузин. По его словам, подобное уже происходило с 2006 по 2008 год. Цурцумия также назвал неуместными заявления о том, что Россия является организатором протестов в Грузии, и что с Москвой невозможны любые контакты. Он выразил уверенность, что сторонам необходимо сесть за стол переговоров и решить все накопившиеся проблемы.

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Протестные акции начались в Грузии 20 июня после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является. Это возмутило представителей оппозиции. В результате пострадали 240 человек и еще 300 были задержаны полицией.

В связи с этим Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва снимет ограничения, когда в стране нормализуется обстановка.

Теги: Грузия, диаспора, авиасообщение
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