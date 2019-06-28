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МИД Грузии ответил на вопрос о гарантиях безопасности туристам из России

Грузия не будет юридически оформлять гарантии безопасности для российских туристов, так как они уже существуют на словах и за последнее время с российскими туристами не было ни одного происшествия. Об этом заявил замглавы грузинского МИДа Александр Хвтисиашвили, отвечая на вопросы «РИА Новости».

«Мы уже гарантируем», — сказал Хвтисиашвили, когда его спросили, готова ли Грузия гарантировать безопасность россиян в стране. На уточняющий вопрос, будет ли это обещание юридически оформлено, Хвтисиашвили ответил, что это ненормальный вопрос. «Там ни одного происшествия за последние пять лет не было. И сейчас не было, у российских туристов спросите», — заключил замглавы МИДа.

Политика
Кремль назвал условия отмены запрета на полеты авиакомпаний в Грузию

Президент Владимир Путин поручил правительству 21 июня вывезти российских туристов из Грузии и запретил осуществлять авиапервозки пассажиров из России в страну с 8 июля. В Кремле условием для отмены запрета на полеты в Грузию назвали исчезновение любых угроз для безопасности российских граждан и нормализацию ситуации.

Решение Путина последовало после стихийного митинга перед парламентом Грузии в Тбилиси. Он начался после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым 20 июня. Недовольство грузинской оппозиции вызвало то, что он сел в кресло спикера парламента страны во время официального мероприятия. Протесты продолжались несколько дней. При разгоне полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 человек, больше 300 были задержаны.

МИД Грузии 23 июня опубликовал заявление, в котором говорится о том, что власти полностью обеспечивают порядок и безопасность в стране. Гости Тбилиси, иностранные журналисты и туристы, включая российских, не подверглись никаким угрозам.

Заявление появилось в связи с сообщением о том, что грузинские радикалы попытались избить корреспондента и оператора «России 24». Грузинские СМИ позже со ссылкой на МВД рассказали, что после нападения завели уголовное дело.

Теги: Грузия, протесты, Безопасность, российские туристы
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