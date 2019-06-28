Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке. Об этом сообщает El Mundo.

Издание также опубликовало кадры, на которых видно, как Санчес обращается к Трампу, в ответ на что тот указывает ему на его кресло. Издание отмечает, что Санчес поприветствовал президента, однако не смог продолжить разговор.

Видео: El Mundo / YouTube

Правительственные источники портала добавляют, что Трамп сказал, что у и.о. премьера Испании «хорошее место». Они отметили, что это было сделано в форме шутки и не было приказом сесть. По данным источников в испанской делегации, Трамп также рассказал Санчесу, что очень любит Испанию.