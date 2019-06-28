На саммите G20 началась встреча Владимира Путина и Терезы Мэй

На саммите «большой двадцатки» в японской Осаке началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Великобритании Терезы Мэй. Об этом сообщает SkyNews.

Британский телеканал отметил, что во время фотографирования Тереза Мэй ни разу не улыбнулась.

О планах Терезы Мэй встретиться 28 июня с Путиным в Осаке за несколько дней до начала саммита сообщили в канцелярии британского премьера и в Кремле. Мэй перед встречей утверждала, что намерена сделать одной из основных ее тем проблему отравления Скрипалей, потребовав привлечь виновных в нем к ответственности. «Я собираюсь абсолютно четко изложить позицию Великобритании относительно случившегося в Солсбери. Мы считаем, что эти люди должны быть привлечены к ответственности», — говорила она.

Вместе с тем Мэй отмечала, что намерена напомнить Путину, что Лондон готов и к «другим» отношениям с Россией, если Москва «прекратит подрывную деятельность».