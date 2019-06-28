Макрон предложил Путину встретиться в «нормандском формате»

В последний раз лидеры «нормандской четверки» встречались в 2016 году. О необходимости новой встречи говорил в том числе новый президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Михаил Климентьев / EPA / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду на то, что лидеры двух стран в июле примут участие во встрече «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), передает «РИА Новости».

«Нам как постоянным членам Совбеза нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности украинский вопрос в свете минского комплекса мер. Надеюсь, что мы в июле встретимся в «нормандском формате», — сказал Макрон.

В последний раз лидеры стран «нормандской четверки» встречались в 2016 году в Берлине.

Возможность новой встречи в «нормандском формате» стали активно обсуждать после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. Сам он на встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель говорил, что такое мероприятие нужно провести после выборов в Верховную раду, которые запланированы на 21 июля. «Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча запланирована уже в июле», — сказал Зеленский.