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Кремль направит Трампу приглашение на празднование 75-летия Победы

Российская сторона направит президенту США Дональду Трампу официальное приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Трамп позитивно воспринял [предложение президента России Владимира Путина] и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, будет ему в ближайшие дня направлено», — сказал представитель Кремля.

О том, что Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы, ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Предложение было озвучено на переговорах двух президентов в рамках саммита G20 в японской Осаке.

Политика
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

В этом году из лидеров иностранных государств на параде Победы в Москве присутствовал только первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как отмечал Песков, ничего особенного в отказе от направления специальных приглашений глав других стран нет. В Кремле это объяснили некруглой датой и отметили, что главы иностранных государств и правительств будут приглашены на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в 2020 году.

Политика
Встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке. Главное

Встреча Путина и Трампа состоялась в первый день проведения саммита G20, она продлилась полтора часа. Стороны обсудили Венесуэлу, Иран, Сирию и Украину, а также вопросы стратегической стабильности. По итогам переговоров президенты отметили важность улучшения отношений Москвы и Вашингтона для мирового сообщества.
 

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, 9 Мая
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