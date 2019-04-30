Кремль объяснил отказ от приглашения лидеров других стран на парад Победы

Кремль объяснил отказ от приглашения лидеров других стран на парад Победы

Ничего особенного в отказе от направления лидерам других стран специальных приглашений на празднование Дня Победы в Москве нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Нет, это не уникальная ситуация. Собственно каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году», — сказал Песков.

По его словам, иностранные лидеры обычно целенаправленно приглашаются только на юбилейные мероприятия.

«Вы знаете, что в следующем году мы все будем обсуждать очень важную и большую юбилейную дату (75 лет победы в Великой Отечественной войне. — РБК). Вот это будет год действительно особенный, а сейчас нет такой юбилейной даты», — сказал Песков.