Лавров назвал Сирию и Украину темами переговоров Путина и Трампа на G20

Лавров назвал Сирию и Украину темами переговоров Путина и Трампа на G20

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсуждали вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине во время встречи на саммите G20 в Осаке. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

Полноформатная встреча Путина и Трампа началась в 14:00 по местному времени (08:00 мск) и продлилась полтора часа. Изначально в Кремле на нее отводился час.

По итогам переговоров в Белом доме заявили, что на встрече президенты отметили важность улучшения двусторонних отношений для мирового сообщества, и кроме прочего, обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле, Иране.



