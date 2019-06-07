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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Политика ,  
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Трамп назвал причину ухудшения отношений с Россией
На двусторонние отношения США и России негативно повлияла «охота на ведьм», утверждает американский лидер. Именно так Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора Мюллера
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что у США могут быть хорошие отношения с Россией, однако они пострадали из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы.

«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой «охотой на ведьм», — сказал Трамп.

Политика
Доклад Мюллера. Главное

Расследования Мюллера продолжалось с начала 2017 года до марта 2019 года. По его итогам сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой обнаружено не было. При этом спецпрокурор выявил несколько случаев вмешательства России в выборы. Согласно докладу, «Агентство интернет-исследований» распространяло информацию в социальных сетях с целью разобщить американских граждан. Также команда Мюллера установила, что российское вмешательство осуществлялось благодаря публикации чувствительной информации о Демократической партии, полученной в результате кибератак.

Комментируя итоги расследования, Трамп указал, что «разгневанные демократы» расследовали то, чего не было. «Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER», — написал позднее американский лидер.

Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы Мюллера. Он подчеркнул, что Москва не вмешивалась ни в какие американские выборы, и не было никакого сговора с Трампом.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, двусторонние отношения, Роберт Мюллер
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