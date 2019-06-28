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Путин и Трамп коротко пообщались перед началом саммита G20

Президент России Владимир Путин перед началом церемонии фотографирования и открытия саммита G20 в японской Осаке пообщался с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, лидеры двух стран успели кратко побеседовать по пути на церемонию фотографирования.

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Самолет российского президента в пятницу приземлился в международном аэропорту «Кансай». На полях саммита глава государства планирует провести несколько двухсторонних встреч. В частности, в графике Путина запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с лидерами Китая, Индии и Египта.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в графике российского президента нет. Впоследствии МИД Японии заявил об отсутствии Зеленского в списке приглашенных на G20. 

Теги: Владимр Путин, Дональд Трамп, Япония, визит, саммит G20
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