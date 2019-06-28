На встречу Путина и Трампа приехали дочь и зять президента США

На встречу Путина и Трампа приехали дочь и зять президента США

Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер принимают участие в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке, передает CBS.

Кроме того, от американской делегации присутствуют госсекретарь США Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, советник президента Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Как сообщает «РИА Новости», от российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча двух лидеров началась в 14:00 по местному времени (8:00 мск). Как ожидается, переговоры продлятся около часа. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, проблему Ирана, а также торговлю и разоружение.