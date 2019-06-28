Абхазия ввела ограничение на пересечение границы с Грузией

Абхазия ввела временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией. Об этом сообщается на сайте службы государственной безопасности республики (СГБ).

Отмечается, что такие меры были приняты в связи с массовыми протестными акциями провокационного характера в Грузии и в Зугдидском районе, который является приграничной территорией Абхазии.

Кроме того, ограничения вводятся на въезд в Абхазию иностранных граждан из Грузии и выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

Российско-грузинские отношения ухудшились на фоне ситуации в Тбилиси с участием президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергея Гаврилова, который 20 июня во время заседания в грузинском парламенте сел в кресло спикера. Этим возмутились представители оппозиционных партий, которые потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который на следующий день оставил свой пост. В результате акций протеста, начавшихся впоследствии возле здания парламента в Тбилиси, пострадали 240 человек.

21 июня президент России Владимир Путин в рамках отдельных мер по обеспечению безопасности страны и защите ее граждан подписал указ о прекращении полетов российских перевозчиков в Грузию с 8 июля 2019 года. На следующий день Минтранс России также с 8 июля запретил авиакомпаниям из Грузии летать в Россию.