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Спецпредставитель назвал ожидания Грузии от практических связей с Россией
После того, как стороны начали восстанавливать отношения, Тбилиси ждал: диалог поможет решить территориальные проблемы. Однако этого не произошло, заявил Зураб Абашидзе, отметив, что именно это в итоге привело к нынешнему кризису

От диалога с Россией, который начал восстанавливаться в 2012 году после вооруженного конфликта в Южной Осетии, Грузия ожидала рассмотрения не только торгово-экономических и гуманитарных вопросов, но и территориальных. Об этом спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

Территориальные проблемы, связанные с Абхазией и Южной Осетией, по его мнению, остаются для грузин «в высшей степени эмоциональной темой». Именно это, считает Абашидзе, в некоторой степени привело к июньским протестам и нынешнему кризису в отношениях между Грузией и Россией.

За его «техническую сторону» — «ошибки организационного характера», — пояснил спецпредставитель премьер-министра Грузии, ответственность взяла на себя правящая партия республики. Однако есть у этой ситуации, уверен Абашидзе, и более «глубокие причины».

С 2008 года, после вооруженного конфликта в Южной Осетии, напомнил он, у сторон вообще не было дипломатических отношений. «Когда в 2012 году только начинался неформальный прямой диалог России и Грузии, <...> формат так называемых женевских дискуссий уже работал и занимался острыми политическими вопросами, в том числе связанными с Абхазией и Цхинвальским регионом», — заметил он, также подчеркнув, что эта площадка действует до сих пор и является «важнейшим форматом». Однако за все время ее существования прогресса в этих темах достигнуто не было, говорит Абашидзе.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Россия - Грузия
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