В Иркутской области паводок подтопил почти 600 жилых домов

В Иркутской области паводок подтопил почти 600 жилых домов

В иркутской области паводок подтопил пять населенных пунктов Тайшетского и Нижнеудинского районов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Как сообщает ведомство, в городе Нижнеудинск подтоплено 110 жилых домов и приусадебных участков, в поселке Шумский — 76 жилых домов. В населенном пункте Соляная Тайшетского района паводок подтопил 321 дом, в Сереброво — 23 дома, а в деревне Талая — 51 дом.

Также министерство сообщило о существующей угрозе подтопления 887 домов в городе Тулуне. В МЧС отметили, что уровень воды во всех населенных пунктах превысил критическую отметку.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, в зоне подтопления оказались более 1,4 тыс. человек. Там заявили, что эвакуация жителей не проводилась, люди отказались переселяться в пункты временного размещения.