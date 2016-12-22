ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,40 64,73 EUR Нал. 75,55 73,81 USD Бирж. 65,69 +0,17 EUR Бирж. 74,83 -0,28 USD ЦБ. 65,63 +0,32 EUR ЦБ. 75,08 +0,22 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6576,91 +14,81 IMOEX 2336,49 +1,34% RTSI 1125,08 +1,65% Brent 76,75 -0,32% DJIA 24579,59 -2,43% Nasdaq 7161,61 -3,73%
В Туапсинском районе в результате паводка погиб один человек
Лента новостей
В Туапсинском районе в результате паводка погиб один человек 22:58, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 22:52, РБК и Thomson Reuters В Госдуме отказались разрешить судьям выносить решения в сокращенном виде 22:48, Общество Трамп после сообщений о рассылке бомб призвал дать сильный ответ 22:42, Политика Премьер-министр Италии назвал встречу с Путиным плодотворной 22:09, Политика Путин потребовал от глав госкомпаний вложиться в «проекты прорыва» 22:07, Политика Участок федеральной трассы в Сочи перекрыт из-за наводнения 22:05, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 22:05, РБК и Lenovo Лига чемпионов по футболу. «Локомотив» — «Порту». Онлайн 22:00, Спорт Полиция рассказала о начинке отправленных Клинтону и Обаме бомб 21:57, Общество Депутат и глава меджлиса сорвал заседание российско-украинской комиссии 21:56, Политика Диалог без вето: о чем премьер Италии говорил с Путиным в Кремле 21:42, Политика СКР задержал куратора патриотического воспитания в Москве 21:30, Общество Нурмагомедову выплатили половину гонорара за бой с Макгрегором 21:24, Спорт Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов 21:18, Политика Кончаловский показал Путину и Конте фрагмент фильма «Грех» о Микеланджело 21:14, Общество Минкомсвязь снимет монополию операторов на тестирование технологии 5G 21:11, Технологии и медиа Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 20:56, Партнерский материал В Samsung назвали слухами сообщения об иске и штрафе для Ксении Собчак 20:54, Общество Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД 20:53, Политика Тренер «Спартака» Рианчо рассказал о разногласиях с Каррерой 20:47, Спорт Охота на вице-мэров: чем обернется спецоперация силовиков в Сочи 20:45, Политика Сечин опроверг выход итальянской Eni из проектов с «Роснефтью» 20:39, Бизнес Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 20:38, РБК и Экспострой на Нахимовском Конгрессмену в США отправили подозрительную посылку после Клинтон и Обамы 20:35, Общество Российский L'Officiel сменил владельца 20:30, Технологии и медиа Появилось видео наводнения в Туапсе 20:26, Общество Трамп и Пенс осудили рассылку бомб семье Клинтон и Обаме 20:16, Политика
В Туапсинском районе в результате паводка погиб один человек
Общество, 22:58
0
В Туапсинском районе в результате паводка погиб один человек

Следственный комитет проверяет сообщения о гибели женщины в результате паводка в Туапсинском районе Краснодарского края. Управление СКР по краю получило информацию, что это произошло на территории станицы Кривеньковская, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, СК начал доследственную проверку.

Как сообщается на сайте МЧС по Краснодарскому краю, на Таупсинский район выпало 119 мм осадков за шесть часов. Были частично затоплены семь населенных пунктов и железнодорожные станции. Всего в зоне подтопления находятся 22,3 тыс. участков с 72,5 тыс. человек, а также 46 социально значимых объектов. В ведомстве отметили, что также сошли сели. Из-за этого было приостановлено железнодорожное сообщение на станции Чилипси и перегоне Греческий. Из-за подтопления была перекрыта федеральная трасса А-147 около города Сочи.

В связи с произошедшим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел чрезвычайное положение в Туапсинском районе из-за «серьезных подтоплений». Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Вода зашла в дома», — сообщил Кондратьев. Он рассказал, что местным жителям оказывается помощь, а где это было необходимо, была произведена эвакуация населения. В МЧС сообщили, что из Туапсинского района были эвакуированы 109 человек, а из Алшеронского района — девять. Кондратьев добавил, что людей размещают в местах временного пребывания.

Теги: Краснодарский край , паводок , стихийное бедствие
Главное
Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов Политика
Материалы по теме
Участок федеральной трассы в Сочи перекрыт из-за наводнения Общество
Появилось видео наводнения в Туапсе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter