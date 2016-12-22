В Туапсинском районе в результате паводка погиб один человек

Следственный комитет проверяет сообщения о гибели женщины в результате паводка в Туапсинском районе Краснодарского края. Управление СКР по краю получило информацию, что это произошло на территории станицы Кривеньковская, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, СК начал доследственную проверку.

Как сообщается на сайте МЧС по Краснодарскому краю, на Таупсинский район выпало 119 мм осадков за шесть часов. Были частично затоплены семь населенных пунктов и железнодорожные станции. Всего в зоне подтопления находятся 22,3 тыс. участков с 72,5 тыс. человек, а также 46 социально значимых объектов. В ведомстве отметили, что также сошли сели. Из-за этого было приостановлено железнодорожное сообщение на станции Чилипси и перегоне Греческий. Из-за подтопления была перекрыта федеральная трасса А-147 около города Сочи.

В связи с произошедшим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел чрезвычайное положение в Туапсинском районе из-за «серьезных подтоплений». Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Вода зашла в дома», — сообщил Кондратьев. Он рассказал, что местным жителям оказывается помощь, а где это было необходимо, была произведена эвакуация населения. В МЧС сообщили, что из Туапсинского района были эвакуированы 109 человек, а из Алшеронского района — девять. Кондратьев добавил, что людей размещают в местах временного пребывания.