В трех районах Приморского края ввели режим ЧС из-за паводков

В Приморском крае в трех районах введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Об этом сообщается на сайте администрации края.



Как отмечается в сообщении, речь идет об Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районе. Вице-губернатор Александр Костенко сообщил, что жителям районов, где был объявлен режим ЧС, будет оказана помощь. Он пояснил, что пострадавшие от разгула стихии получат средства после того, как закончит свою работу комиссия по оценке ущерба.



В администрации рассказали, что помощь из резревного фонда края составляет 10 тыс. руб на человека, чей дом был подтоплен, и 10 тыс.руб — на тех, у кого вода подтопила огород. В случае, если от стихии пострадали дом и огород, то эти средства суммируется.



Директор краевого департамента гражданской защиты Евгений Малышев сообщил, что в Михалойвском районе были подтоплены 56 жилых домов и 352 придомовые территории, сообщается на сайте управления МЧС по Приморскому краю. Он отметил, что в городе Уссурийске около 200 домов попали в зону разгула стихии. Заявление об ущербе подали 13 человек, отметил он.

Как сообщили руководитель Приморгидромета Бориса Кубая, дожди в Приморской крае будут идти до 30 августа. Он отметил, что пик паводка придется на понедельник, 27 августа. По прогнозам МЧС, 27 августа в крае будет сложная паводковая обстановка. Уровень воды может повыситься на реке Раздольная в Октябрьском, Уссурийском районах, что может привести к затоплению близлежащих территорий. В ведомстве отметили, что уровень воды на реке начнет убывать с 28 августа.