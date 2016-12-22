В Приамурье сняли введенный из-за паводков режим ЧС
Общество, 09:17
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В Приамурье сняли введенный из-за паводков режим ЧС
Власти Приамурья сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный 20 июля из-за паводков. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Амурской области.
Отмечается, что в реках Амур, Зея, Томь, Архара и Селемджа снижается уровень воды, паводки сместились на территорию Еврейского автономного округа.
В селе Нововоскресеновка Шимановского района Амурской области остаются подтопленными 10 дворовых территорий, а также три дорожных участка в Ивановском, Серышевском и Архаринском районах.
В Зейском районе 18 июля паводки заблокировали детскую туристическую группу в горном приюте «Грозовое плато». Спасатели эвакуировали застрявших туристов на вертолете, пострадавших нет.