В Амурской области из-за паводка упал строительный кран

В Амурской области из-за паводка обрушились четыре пролета временного моста и находившийся на нем строительный кран. Об этом сообщается на сайте правительства региона.



Как отмечается в сообщении, из-за подъемы воды в реки Амур были затоплены котлованы опор моста. С места затопления были эвакуированы рабочие, вывезены строительные материалы и оборудование. Однако увести кран с моста было невозможно из-за резкого повышения уровня воды.



В результате произошедшего никто не пострадал, отметили в правительстве Амурской области, так как своевременно была произведена эвакуация персонала со строительной площадки. В сообщении отмечается, что когда снизится уровень воды, будет разработан план, как восстановить разрушенные стихией конструкции, и работы по строительству моста продолжатся.



Местное агентство «Порт Амур» опубликовало видео падения крана. На кадрах видна затопленная часть моста, на которой стоит кран. Вода подмывает опору, и она рушится, утягивая кран за собой.

Видео: ИА Порт Амур доп. канал / YouTube

В правительстве Амурской области сообщили, что с понедельника, 23 июля, погода в регионе улучшится, и уменьшится интенсивность выпадения осадков. На данный момент фиксируется спад уровня воды в реке Амур на 0,2-0,3 м/сутки в районе сел Игнашино и Черняево. Однако, с 22 по 24 июля прогнозируется повышения Амура от села Кумара и вниз по реке около города Благовещенска и села Константиновка. В течении реки Зея вода может подняться на 20-40 см/сутки из-за смещения паводка с реки Селемджа, которая является верхним течение Зеи и Амура. Кроме того, разлиться могут малые реки Амурской области. В субботу, 21 июля, сообщалось, что в Благовещенке из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент подтопленными остаются участки в Магдагачинского, Ивановского и Шимановского районов, шесть мостов и 10 дорог в шести районах. Населенные пункты Таскино и Путятино, в которых живут 543 человек, вода отрезала из-за затопления шоссе. К ним организованы две лодочные переправы.