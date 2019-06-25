В Раде предложили Зеленскому приостановить членство Киева в ПАСЕ

Зампредседателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация предложит президенту страны Владимиру Зеленскому приостановить членство в ПАСЕ, после того как ассамблея решила вернуть представителей России. Об этом она сказала в эфире телеканала «Прямой».

«Наше предложение будет — приостановить членство Украины в этой организации, которая сегодня стала на путь самоуничтожения», — сказала она.

Геращенко сообщила, что украинская делегация обжаловала полномочия России в организации. Представители Украины также покинули зал ассамблеи.

Она добавила, что украинская делегация не считает целесообразным участие генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда в конференции в поддержку Киева, которая пройдет в Канаде в июле. Геращенко отметила, что делегация обратилась с письмом к правительству Украины, чтобы отозвать его приглашение на участие в конференции.