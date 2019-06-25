ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Голландский депутат Тини Кокс, глава парламентской группы объединенных европейских левых в ПАСЕ, заявил, что депутаты-сторонники доклада «хотят всего-навсего обеспечить равное участие» стран-членов СЕ: «Это формальное действие».

«Для недемократических стран доступ к институтам СЕ — бесценное благо», — заявил спикер первой по величине парламентской группы ПАСЕ (Европейская народная партия), депутат из Польши Александр Посиеж. По его словам, доклад «расколол партию» и отметил, что в его фракции нет единства мнения. Многие депутаты, сказал он, сейчас оказались в положении человека, готовящегося прыгнуть в бассейн, не зная налита в него вода или нет. «Меняя регламент [работы организации], мы укрепляем свои позиции или наоборот?», — задал он вопрос участникам Ассамблеи.

Противники доклада возражали, что цену, которую хотят заплатить его сторонники несоразмерима, а решения ЕСПЧ Россия все равно игнорирует. Главным противником принятия доклада в ПАСЕ была Великобритания и Украина, а также страны Прибалтики. «[Уинстон] Черчилль (стоял у истоков Совета Европы — РБК) пришел бы в ужас, если бы увидел эту политику умиротворения», — заявил депутат от Великобритании Роджер Гейл, представитель европейских консерваторов, и добавил, что ПАСЕ пытается решить «вопрос финансирования ценой демократии». «Мы что, должны поддаться этому жестокому шантажу?», — задался он вопросом, а возможное принятие доклада назвал «позорным деянием», купленным за «70 миллионов серебренников».

Другой британский депутат Джон Хоуэлл заявил, что, «если Россия лишит своих граждан защиты ЕСПЧ, это будет выбор России — это она должна его делать, а не мы».

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Ассамблея превратилась в «фестиваль лицемерия». «[Президент России Владимир] Путин использует в качестве живого щита 140 млн россиян, шантажируя ПАСЕ выходом России из СЕ, а означит тем, что эти 140 млн потеряют механизм защиты в виде ЕСПЧ», — заявил РБК другой депутат от Украины Алексей Гончаренко за час до начала сессии — этот же тезис он повторил уже на заседании. Еще один украинский депутат Борислав Береза заявил, что если доклад примут, он не станет участвовать в работе Ассамблеи.

Открывала и закрывала дебаты автор доклада, глава регламентного комитета ПАСЕ Петра Де Суттер. «Сдаемся ли мы России, снимаем ли мы санкции, поддаемся ли мы на их шантаж, мне так не кажется, — сказала она. — Они должны высказаться, а мы должны требовать у них ответа. Я не буду защищать все то плохое, что мы слышим о России. Но те санкции, которые мы ввели пять лет изменили вообще ничего. Посмотрите с этой стороны».

Свою речь она закончила, процитировав литовского депутата Эгидиюса Варейкиса, который выступал против его принятия. «Не победители пишут историю, а миротворцы. И на мой взгляд этот доклад небольшой шаг в сторону мира», — завершила она.

Более 200 поправок

Перед тем как проголосовать за резолюцию, Ассамблея рассмотрела более 200 поправок в документ (все они, кроме одной несущественной, были отклонены). Большинство предложенных поправок носили технический характер (например, заменить слово «отмечая» на «принимая во внимание» или другими синонимами) и были направлены на затягивание обсуждения, на что неоднократно обращала внимание президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье — некоторые из поправок она выносила на обсуждение с улыбкой.

Например, группа депутатов из Грузии, Украины и Великобритании предложила заменить в заглавии доклада слово «совершенствование» на «ослабление», и тем самым превратить название документа в фарс. В какой-то момент Тини Кокс, комментируя очередную техническую поправку, обратился к британскому депутату Иену Лиддел-Грейнджеру, который являлся инициатором многих из таких изменений, и заявил, что он, наверное, даже не дочитал доклад, так как «сочинял поправки».

Во время отклонения очередной технической поправки украинский депутат Олег Ляшко встал и стал кричать, что депутаты-сторонники принятия доклада — «предатели». Он обращался к депутатам ПАСЕ неоднократно. Ближе к концу голосования за поправки, в очередной раз призывая исправить доклад, он заявил: «В ПАСЕ будут сидеть российские депутаты — мы видели чем закончилось, когда российский депутат оказался в грузинском парламенте».

Представляя последнюю внесенную им поправку Ляшко заявил, что ему стыдно, что он член ПАСЕ, а также, что он больше не станет принимать участие в работе Ассамблеи. «Вам и вашим детям будет стыдно», — заявил он депутатам Ассамблеи. Практическая каждая из последних отклоненных поправок сопровождалась упреками украинской стороны в адрес депутатов ПАСЕ. «Да, это не вы вернетесь и будете смотреть в глаза детям, родители, которых убиты, — заявил Гончаренко. — То, что сейчас здесь происходит это настоящая трагедия для всех нас. Моя поправка: заменить словосочетание «вступить в силу» на «оказать влияние».

Украина собирается поставить под сомнения полномочия российской делегации, заявил РБК Гончаренко. «Это обязательно будет сделано уже во вторник, — говорит Гончаренко. — Украинская делегация обязательно этим воспользуется. Предложение рассмотрено на профильных комитетах и окончательное решение будет принято в среду или четверг».