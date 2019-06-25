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Политика ,  
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В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
Украина может приостановить участие в летней сессии ПАСЕ после возвращения России, заявили в украинской делегации. Киев будет протестовать в ходе процедуры возвращения полномочий российской делегации
Фото: Vincent Kessler / Reuters

Поcле возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила «Интерфакс-Украина» исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

«В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии», — сказала Ионова. Она добавила, что не знает, «можно ли будет туда возвращаться». По ее словам, украинская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации. «Это начало разрушения самой организации», — сказала она.

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ПАСЕ проголосовала за возвращение России

«Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных», — написал на своей странице в Facebook председатель делегации Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

Ранее депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе Ассамблеи. Таким образом во вторник, 25 июня, российская делегация сможет участвовать в работе, а 26 июня, когда ПАСЕ будет выбирать нового генсека организации, голоса российских парламентариев также будут учтены. 

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Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы

Возвращение России в ПАСЕ поддерживала, в частности, делегация Италии, которая является одной из крупнейших. Британский премьер Тереза Мэй поясняла, что членство России в Совете Европы дает возможность привлечь ее «к ответственности за нарушения прав человека».

Россию лишили полномочий ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины. С 2017 года Москва перестала платить взнос в Совет Европы.
 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Украина, ПАСЕ, Совет Европы
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