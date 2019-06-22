Члены ПАСЕ рассказали о высоких шансах возвращения России в ассамблею

Большинство из депутатов ПАСЕ, представителей разных стран и разных политических групп, с которыми поговорил РБК, считают, что доклад, скорее всего, будет принят. «Я поддержу доклад, чтобы граждане России имели доступ к Европейскому суду по правам человека. Мне кажется, в Совете есть консенсус, что это единственный способ оставить Россию в Совете Европы», — заявила РБК вице-президент ПАСЕ, депутат от Исландии Роза Бьорк Бриньолфсдоттир. Однако, добавила она, необходимо дождаться решения.

Вячеслав Володин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Независимый депутат, глава французской делегации в ПАСЕ Николь Триссе в разговоре с РБК также высказалась в пользу принятия доклада. «Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, Франция хочет, чтобы Россия оставалась членом СЕ. В ходе обсуждений этого вопроса в рамках ПАСЕ в последние месяцы я стремилась найти решение, чтобы совместить эту задачу, которая в интересах СЕ, а также Российской Федерации и ее граждан, с ценностями и правилами СЕ, объединяющего 47 стран», — говорит она. По словам Триссе, она поддерживает содержащуюся в докладе резолюцию и будет голосовать за ее принятие. Не исключено, что в документ еще могут внести поправки, если так — они будут обсуждены на пленарном заседании, говорит она. «Никто не может предсказать, будут ли они приняты, но я лично считаю, что регламентный комитет представил сбалансированный документ, — говорит она. — Нет необходимости делать еще один шаг, чтобы Россия смогла представить делегацию для участия в выборах нового генерального секретаря Совета Европы [которые пройдут 26 июня]». По словам Триссе, новый генсекретарь вступит в полномочия в октябре этого года.

Надежду на то, что доклад будет принят, выразил и голландский сенатор, глава парламентской группы объединенных европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс. «Если резолюция будет принята простым большинством в понедельник днем, российская делегация сможет принять участие в работе ПАСЕ уже во вторник утром, — говорит он. — Я искренне надеюсь, что резолюция госпожи [Петры] Де Суттер (Де Суттер — председатель регламентного комитета и автор доклада. — РБК) будет принята».

Немецкий депутат, председатель второй по численности парламентской группы в ПАСЕ (группы социалистов, демократов и «зеленых»), Франк Швабе, заявил РБК, что он поддержит доклад. «Я за то, чтобы более 140 млн россиян остались под защитой Европейской конвенции о правах человека и чтобы мы имели доступ к украинским территориям Крыма и Донбасса, которые частично находятся под контролем России», — объяснил он. Поправки к докладу представить еще можно, но Швабе считает, что большинство парламентариев согласны с нынешним видом документа. По его мнению, доклад поддержит «подавляющее большинство».

Возможен ли негативный для России сценарий

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в разговоре с РБК не исключил, что ПАСЕ может не принять доклад — в этом случае российские парламентарии на сессию не приедут. На вопрос, выйдет ли в этом случае Россия из Совета Европы, он отвечать не стал. Литовский депутат, член крупнейшей в ПАСЕ группы Европейская народная партия Эгидиюс Варейкис в разговоре с РБК отметил, что он уже голосовал против этого доклада — на обсуждении регламентного комитета 3 июня, членом которого он является. По его словам, он еще не решил, как проголосует на пленарном заседании: «Решу, когда увижу окончательный вариант документа». Вместе с тем он напоминает, что парламент Литвы принял резолюцию, которая обязывает литовских депутатов в ПАСЕ «противостоять российским попыткам нарушить принципы» организации. От Литвы в ПАСЕ присутствуют четыре депутата. По мнению Варейкиса, большинство все-таки «возможно» утвердят доклад.

Одним из самых активных критиков готовящегося решения является украинская делегация. «Нам навязывают разрушение главной правозащитной структуры Европы как благо. Давно не видел такого откровенного цинизма», — указывает глава украинской делегации депутат Владимир Арьев.

Российский парламент уже сформировал делегацию в ПАСЕ, которая в случае положительного исхода голосования поедет в Страсбург. В ее состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов. Частью делегации, представляющей Совфед, будет руководить первый замглавы международного комитета, экс-посол в США Сергей Кисляк. В ее состав также вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский. Нижнюю палату будут представлять вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, обвиненный журналистками трех изданий в сексуальных домогательствах глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя.

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, скорее всего, доклад примут и российская делегация вернется в ПАСЕ. Однако небольшая вероятность того, что это не произойдет, остается. Депутаты в ПАСЕ представляют свою страну, партию и политическую группу внутри ассамблеи, объяснил он РБК. Вместе с тем они голосуют самостоятельно, их выбор в целом независим от национальной, партийной или фракционной позиции, говорит он: «Нельзя сказать, что там жесткая дисциплина и все должны голосовать как один».

На примере голосования по резолюции 1990 (лишила Россию прав в ПАСЕ до конца 2014 года) видно, что национальная, партийная, фракционная принадлежность депутатов ни к чему их не обязывает — тогда по-разному голосовали депутаты ПАСЕ из Финляндии, Франции, Германии. Национальные делегации в ПАСЕ отличаются по численности. Самые крупные делегации состоят из 18 членов это делегации Франции, Германии, Италии, Турции, России, Великобритании. Самые малочисленные имеют по два члена, например от Сан-Марино или Монако. Всего в ассамблее заседают 324 депутата из 47 стран.