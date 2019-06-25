Гройсман назвал нарушением международного права возвращение России в ПАСЕ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) является пренебрежением нормами международного права. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Возвращение российской делегации в ПАСЕ — это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права», — сказал он.

По его словам, нельзя достичь компромисса и забыть о происходящем в Донбассе, а также аннексию Крыма ради «временных договоренностей».

Ранее ПАСЕ проголосовала за возвращение России к работе в ассамблее. Таким образом, Россия уже во вторник, 25 июня, сможет принять участие в работе ПАСЕ, а 26 июня проголосует за нового генсека Совета Европы. Россию лишили полномочий ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины. С 2017 года Москва перестала платить взнос в Совет Европы.