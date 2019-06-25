МИД Украины назвал решение ПАСЕ следствием «шантажа» со стороны России

Министерство иностранных дел Украины назвало решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернуть российскую делегацию недопустимой уступкой и следствием «шантажа» со стороны Москвы. Об этом сообщается на сайте МИДа.

«То, что произошло в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В МИДе добавили, что решение было принято из-за «попустительства» ряда стран. В министерстве полагают, что ПАСЕ лишила себя возможности использовать действенные санкции, поэтому ассамблея ослабила свою роль в европейской политике.