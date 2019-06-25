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Протесты в Грузии ,  
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Экс-спикер парламента Грузии назвала стоящих за протестами в стране

Бывший спикер парламента Грузии и лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что протестами в стране воспользовались прозападные политические силы, поддерживающие экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

«Россия и господин Гаврилов тут совершенно ни при чем. Конечно, это подогревается, однозначно, и американскими спецслужбами», — сказала она.

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В Тбилиси протестующие отказались расходиться после уступок от властей

Политик добавила, что было сделано все, чтобы эти протесты повернулись «в русло антироссийской истерии». По ее словам, Саакашвили также будет делать все возможное, чтобы продвигать эту линию.

Она отметила, что отношения Грузии и России будет сложно быстро восстановить из-за «недальновидности» Тбилиси. Бурджанадзе заявила, что постарается предпринять максимум усилий, чтобы наладить ситуацию.

Акции протеста начались в Грузии 20 июня. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов принимал участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является. Оно проходило в грузинском парламенте, и депутат занял кресло спикера. Это вызвало возмущение у представителей оппозиции. Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, и он ушел со своей должности на следующий день.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. 24 июня власти Грузии согласились провести реформу и провести выборы в парламент в 2020 году по пропорциональной системе, а также отменить проходной барьер для партий.

Теги: Нино Бурджанадзе, Грузия, протесты
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