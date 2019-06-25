Экс-спикер парламента Грузии назвала стоящих за протестами в стране

Бывший спикер парламента Грузии и лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что протестами в стране воспользовались прозападные политические силы, поддерживающие экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

«Россия и господин Гаврилов тут совершенно ни при чем. Конечно, это подогревается, однозначно, и американскими спецслужбами», — сказала она.

Политик добавила, что было сделано все, чтобы эти протесты повернулись «в русло антироссийской истерии». По ее словам, Саакашвили также будет делать все возможное, чтобы продвигать эту линию.

Она отметила, что отношения Грузии и России будет сложно быстро восстановить из-за «недальновидности» Тбилиси. Бурджанадзе заявила, что постарается предпринять максимум усилий, чтобы наладить ситуацию.