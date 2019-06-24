В Тбилиси протестующие отказались расходиться после уступок от властей

В Тбилиси протестующие отказались расходиться после уступок от властей

Днем лидер правящий партии пообещал изменить законодательство к парламентским выборам в 2020 году

Фото: Зураб Курцикидзе / EPA / ТАСС

На проспекте Руставели у здания грузинского парламента началась пятая подряд акция протеста, передает корреспондент РБК. На ней было объявлено, что хотя изменение избирательной системы является положительным шагом, протестующие не намерены расходиться пока в отставку не будет отправлен глава МВД Георгий Гахария.

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