Протесты в Грузии , 20:27
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В Тбилиси протестующие отказались расходиться после уступок от властей
Днем лидер правящий партии пообещал изменить законодательство к парламентским выборам в 2020 году
На проспекте Руставели у здания грузинского парламента началась пятая подряд акция протеста, передает корреспондент РБК. На ней было объявлено, что хотя изменение избирательной системы является положительным шагом, протестующие не намерены расходиться пока в отставку не будет отправлен глава МВД Георгий Гахария.Материал дополняется.
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