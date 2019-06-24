МИД предостерег Европу от подыгрывания США в вопросе антииранских санкций

Европейские страны подвергаются влиянию США в том, что касается санкций в отношении Ирана, и эта тенденция тревожит Россию. Такое заявление сделал замглавы МИД Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Мы видим, что европейские участники СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, соглашение, известное как ядерная сделка. — РБК) в некоторых аспектах начинают в общем-то подыгрывать США в плане ужесточения подхода к Ирану. Это очень тревожное явление», — сказал Рябков журналистам.

По словам Рябкова, решение ужесточить санкции в отношении Тегерана лежит в рамках «более широкой установки» Вашингтона на подмену международного права национальным законодательством США и односторонними шагами. Осложнение условий для нормальной хозяйственной и внешнеторговой деятельности Ирана «предельно контрпродуктивно», добавил российский дипломат. «Это в чистом виде диктат», — подчеркнул он.

Заседание совместной комиссии по СВПД намечено на 28 июня, оно состоится в Вене. В Москве могут «легко представить, на каком тяжелом и сложном фоне» пройдет это мероприятие, отметил Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительных ограничительных мер против Ирана с 24 июня. Это заявление последовало на фоне очередного обострения в отношениях двух стран, после того как Тегеран сбил американский беспилотник.