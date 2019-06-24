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Лукойл ₽6 066 (+13,74%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+22,56%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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МИД предостерег Европу от подыгрывания США в вопросе антииранских санкций

Европейские страны подвергаются влиянию США в том, что касается санкций в отношении Ирана, и эта тенденция тревожит Россию. Такое заявление сделал замглавы МИД Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Мы видим, что европейские участники СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, соглашение, известное как ядерная сделка. — РБК) в некоторых аспектах начинают в общем-то подыгрывать США в плане ужесточения подхода к Ирану. Это очень тревожное явление», — сказал Рябков журналистам.

По словам Рябкова, решение ужесточить санкции в отношении Тегерана лежит в рамках «более широкой установки» Вашингтона на подмену международного права национальным законодательством США и односторонними шагами. Осложнение условий для нормальной хозяйственной и внешнеторговой деятельности Ирана «предельно контрпродуктивно», добавил российский дипломат. «Это в чистом виде диктат», — подчеркнул он.

Заседание совместной комиссии по СВПД намечено на 28 июня, оно состоится в Вене. В Москве могут «легко представить, на каком тяжелом и сложном фоне» пройдет это мероприятие, отметил Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительных ограничительных мер против Ирана с 24 июня. Это заявление последовало на фоне очередного обострения в отношениях двух стран, после того как Тегеран сбил американский беспилотник.

20 июня Иран сбил американский разведывательный дрон, который, по версии Тегерана, вторгся в воздушное пространство страны. Собеседники американских СМИ среди социальных лиц США при этом утверждают, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве, а не над Ираном. Позднее на пресс-конференции в Иране показали обломки, которые, как утверждают местные власти, являются частями американского беспилотника.

После инцидента с американским дроном Трамп распорядился нанести удар по ряду целей в Иране, но отменил это решение в последний момент, поскольку это могло бы привести к гибели 150 человек.

Теги: Сергей Рябков, Иран, санкции США
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