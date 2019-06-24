СМИ узнали об ограблении гендиректора Chanel в Москве

СМИ узнали об ограблении гендиректора Chanel в Москве

В Москве ограбили гендиректора модного дома Chanel Жака Мари Даниэля Шенена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный похитил у Шенена телефон марки Apple неподалеку от здания факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», — сказал собеседник.

Он добавил, что после этого злоумышленник через приложение списал с банковских карт Шенена деньги.

«Проводится проверка по факту заявления мужчины по факту кражи мобильного телефона, впоследствии чего с помощью этого телефона с его счетов было списано 2 млн руб.», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.