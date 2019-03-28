В Москве таксист усыпил пассажира соком с клофелином и ограбил

В Москве таксист усыпил пассажира соком с клофелином и ограбил

Таксист в Москве украл у пассажира личные вещи на 108 тыс. руб., опоив его соком с неизвестным веществом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел 3 марта.

«В неустановленном месте на неустановленном автомобиле такси неизвестный водитель привел гражданина Д. в беспомощное состояние, опоив его веществом, которое добавил в сок потерпевшего. Совершил хищение принадлежавшего ему телефона, часов и кольца, скрылся», — рассказали в полиции.

Потерпевший был госпитализирован. Материальный ущерб он оценил в 108 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч.1 УК (разбой). 27 марта сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, сообщили в МВД по Москве.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, в такси ограбили заместителя директора центра перспективных проектов ФГУП «НПО «Техномаш» (входит в «Роскосмос») Дениса Долгуничева.​ Источник агентства уточнил, что в его сок добавили сильнодействующие психотропные препараты. По данным РЕН ТВ, речь идет о клофелине.